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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاشات ضخمة في ميادين سفاجا لمشاهدة الاحتفال بافتتاح طريق الكباش بالأقصر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن استعداد المدينة  للاحتفال مع المواطنين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بافتتاح طريق الكباش، المقرر له في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، عبر شاشات عملاقة تم وضعها في ميدان العروسة والذي يقع في قلب مدينة سفاجا، لمتابعة الحدث العالمي الذي يترقبه العالم خلال الساعات القليلة المقبلة.


وأكد شعبان، أن الوحدة المحلية حرصت على بث الاحتفال للسائحين والمواطنين بالمدينة وذلك لما تمثله محافظة الأقصر للسياحة حيث يتم تسيير رحلات سياحية يومية بين الأقصر وسفاجا ضمن رحلات اليوم الواحد من جميع قري وفنادق سفاجا، فضلا عن أن افتتاح طريق الكباش حدث عالمي فريد، يتابعه العالم أجمع، من مدينة الأقصر.

 

وأوضح «رئيس المدينة»  أنه تم  إعداد شاشات صخمة  لنقل بث مباشر من القنوات الناقلة للحدث العالمي، من خلال توصيلها بالسماعات الكبيرة مما يعمل على تعزيز روح الإنتماء للوطن وحضارته العريقة، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي للمدن المصرية السياحية.

 

وأضاف «شعبان» أنه تم تجهيز  الأعلام المصرية لتوزيعها على المواطنين والسائحين المتواجدين بالميدان لمشاهدة الاحتفال كنوع من تخليد ذكرى الحدث في أذهانهم.

 

يذكر أن حفل افتتاح طريق الكباش يبدأ في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، ويبدأ بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.

 

وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.

سفاجا فنادق تنشيط السياحة الوحدة محافظة الاقصر المصري القنوات الفضائية العالم عروس طريق الكباش

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