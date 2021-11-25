حملات مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم بأحياء الاسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الإحترازية او لتقديمها الشيشة للمواطنين ، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذ الصدد شن حي المنتزة ثان، شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بشوارع مساكن الزهور ، بلهارس ، النبوي المهندس ، جمال عبد الناصر ، المعهد الديني، ش سلسبيل الحرمين وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٥ منشأت وضبط عدد ٧٤ حالة إشغال متنوع وتحرير عدد ١٥ محضر متنوع من صحبة وبيئة ونظافة وعدم إعلان اسعار المنتجات وعدد ٤ إنذارات لمخالفات الاشتراطات الصحية وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة ١٥ ألف جنيه.

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كما تم تحصيل ١٨ الف جنيه متأخرات لصالح شركتي المياه والصرف الصحي كما تم إعدام ١٥ك من المخلل مجهول المصدر ، و٥ ك زبيب ، و10 عبوات كريم كراميل منتهي الصلاحية غير صالح للإستخدام ومتغير في الخواص الطبيعية ، فضلا عن سحب 10 عينات مواد غذائية متنوعة لفحصها من قِبل مراقبة الأغذية ، كما تم تحرير محضر رقم 11 لسنة 2021 بعد ضبط وتحريز 77 عبوة قهوة خضراء و3 عبوات كشري سريع التحضير لكونها منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

شارك في الحملة جهات التفتيش الصيدلي ، الطب البيطري ، التموين ، الأمن الصناعي ، مراقبة الأغذية ، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة ، مكتب العمل ، ممثلي شركتي المياه والصرف الصحي

وقام حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة إستهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٤٥ حالة إشغال مختلفة وتحرير ١١ محضر لمخالفات مختلفة من؛ تموين ورصد بيئي وصحة، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على عدد من الأفراد لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة.

ونفذ حي وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والمطاعم بشوارع محمد مطاوع ، علي الخشخاني ، الاسكندر الأكبر ، والسلطان حسين ، وأسفرت الحملة عن إيقاف تشغيل عدد ٣ منشأت متنوعة ، اعدام ٢٥ كجم اسماك وتحرير عدد ١٤ محاضر متنوعة من صحة وبيئة وتموين رصد بيئي وأمن صناعي وسحب ٣ عينات للتحليل، وتحرير عدد ٤ انذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة ،لمخالفة قوانين العمل وضبط عدد ٢٢ حالة إشغال متنوع.