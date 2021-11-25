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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلى ينتهي من تجهيز خيمة التصويت وتزويدها بالخدمات اللوجيستية للتيسير على الأعضاء|صور

صدى البلد

انتهت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي من إعداد المكان المخصص لاستقبال أعضاء الجمعة العمومية «خيمة التصويت»؛ للمشاركة في انتخابات النادي التي تقام غدا الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد. 


وقامت الإدارة التنفيذية للنادي بتزويد الخيمة بكافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من إضاءة وأجهزة تكييف وصوتيات ومقاعد وطاولات وغرف للتصويت لكافة اللجان، فضلا عن إقامة منصة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. 


وتبذل إدارة النادي كل ما لديها من جهد من أجل راحة الأعضاء والتسهيل عليهم أثناء المشاركة في انتخابات الأهلي غدا بمقر النادي بالجزيرة.


وقامت الإدارة بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبال الأعضاء أثناء عملية التصويت، مع تخصيص مدخل محدد للدخول، وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على 8 أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، فضلا عن تخصيص ممرات للخروج بعيدا عن الأعضاء أثناء توجههم إلى الخيمة للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.


كما خصصت إدارة الأهلي العديد من اللجان الإرشادية المنتشرة في الأماكن المحيطة بخيمة التصويت؛ بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف على اللجان الخاصة بهم خلال عملية التصويت، علما بأن رقم اللجنة مدون في كارنيه العضوية الخاص بكل عضو.

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الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي الجمعة العمومية الخدمات اللوجيستية انتخابات الاهلي اللجان الإرشادية

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