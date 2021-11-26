شقى عمرنا هيضيع.. استغاثات من المواطنين بسبب تعديل مسار الطريق"الساحلى الدولى"..فيديو

محافظة دمياط

بدأت وزارة النقل والمواصلات تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم ٧٨٠ كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق ب في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وشهدت أعمال تنفيذ توسعة الطريق فى المنطقة الواقعة بدمياط ما بين جمصة وبورسعيد، وضع علامات بعرض الطريق بصورة مخالفة مما يتسبب فى وقوع الضرر على مواطنين دون البعض الاخر .

وقال محمود أبو الهدى احد المتضررين اننى فوجئت بوضع علامة إرشادية على منزلى الذى يبتعد عن الطريق 12 مترا وهو حرم الطريق الساحلى الدولى وفوجئت انهم سيزيلون منزلى بالكامل لأنهم يريدون إخلاء 34 مترا من الاتجاه الذى يقع فيه منزلى دون المساس بالاتجاه الآخر من الطريق لأنه يوجد عليه محطة وقود وإحدى المخازن.

وطالب ابو الهدى، الحكومة بتشكيل لجنة على الطبيعة والعودة للمخطط الأصلي للطريق والتصميم الفعلي، الذى ينص على 16 مترا من كل اتجاه ولكن الاستشاري المشرف على المشروع أراد أن يأخذ المساحة المطلوبة لتوسيع الطريق من جانب واحد مما يعرض مواطنين للضرر ويجنب رجال أعمال مخازنهم ومصالحهم، مؤكدا انه تقدم بمذكرات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النقل والرقابة الإدارية تحمل توقيعات جماعية لعشرات المواطنين المتضررين

. وأوضحت نها حافظ، إحدى المتضررين، ::"شقى عمرها سيضيع وسيتم إزالة منزلي الذى يبعد عن حرم الطريق 12 مترا، لكى يتم توسعة الطريق بعرض 34 مترا من الجانب الذى يقع فيه منزلي حتى لا يتم المساس بالإتجاه الاخر من الطريق لماذا".

واكدت انها مع الدولة قلبا و قالبا فى اى مشروع يخدم الوطن ولكنها مع تطبيق القانون والالتزام بالمخطط العام للطريق الذى ينص على آخذ 16 مترا من كل جانب وليس 34 متر من جانب واحد.

ويضيف محمود شاهين احد المتضررين، انه فوجئ بتغيير تصميم الطريق مما سيؤدى لعمل منحنيات بالمخالفة لتصميم الطريق الذى ينص على عمل حارات خرسانية للنقل الثقيل بعرض 12 متر قد تصل إلى 16 مترا من كل جانب للحفاظ على مسار الطريق.

وأشار شاهين، انه فوجئ بتعديل مسار الطريق لتكون التوسعة من جانب واحد بعرض يصل احيانا إلى 34 مترا مما يضر بمصالح عشرات المواطنين دون الآخرين.

مؤكد ان هناك مواطنين سيتم إزالة منازلهم بالكامل والتى تبعد عن حرم الطريق 12 متر، بينما يتم ترك آخرين تعدوا على حد الطريق بالمخالفة للقانون ولتصميم الطريق الأصلي. وطالب شاهين المسئولين بالالتزام بالمخطط التفصيلي للطريق وللتصيميم الاساسى دوم تغيير.

من حانبه قال ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة دمياط ودمياط الجديدة وكفر البطيخ، انه تفقد الطريق بناءا على شكاوى المواطنين وشاهد العلامات الإرشادية المخالفة للتصميم الذى اعلنته وزارة النقل سابقا والذى ينص على توسعة الطريق 16 مترا من كل اتجاه، الا ان العلامات أظهرت مسار منحنى للطريق بحيث يتم ترك اتجاه وأخذ المساحة المقررة من اتجاه واحد بعرض 34 مترا فى بعض المناطق مما يتسبب فى إزالة منازل بأكملها.

وأكد داود انه تواصل على الفور مع الفريق اول كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الذى كلف لجنة برئاسة اللواء خالد مبارك مساعد الوزير للمشروعات لمراجعة شكاوى الناس و بحث حلها فى ضوء التصميم السابق لوزارة النقل.

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