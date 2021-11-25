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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار هام بشأن الطواف حول الكعبة

الطواف بالكعبة
الطواف بالكعبة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  هاني بن حسني حيدر أنه قد صدرت الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة عكاظ فقد قال حيدر  أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات هي من: 7 - 10 صباحا، 9 - 11:59 مساء، 12 - 3 صباحا، مع تهيئة كافة الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.

وبين المتحدث الرسمي أنه سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف بالصحن الأول واستقبال الطائفين وتفويجهم عبر الأبواب المؤدية إلى المطاف بيسر وسهولة، مع الحرص على انسيابية الحركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وكان  الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد وجه جميع الوكالات العاملة بالمسجد الحرام لتكثيف جهودها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

ودعا المتحدث الرسمي قاصدي المسجد الحرام للتقيد بموعد التصريح الصادر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة بالمسجد الحرام والتقيد بارتداء الكمامة الطبية طوال فترة تواجدهم بالمسجد الحرام.

السعودية جائحة كورونا المسجد النبوي رئاسة الحرمين المعتمرين المسجد الحرام الطواف

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