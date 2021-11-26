لدعم شباب الباحثين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات.. البحث العلمي تعلن عن فرصة ممولة جديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في أطار سعي الأكاديمية المستمر لدعم شباب الباحثين المصريين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات والطاقة للدراسة بالخارج والاستفادة من البنية البحثية العلمية للدول المتقدمة والمتخصصة في مجالات علمية بعينها والاطلاع على أحدث التقنيات العلمية والتفاعل مع العلماء من مختلف الخلفيات والجنسيات، عن إطلاق فرصة ممولة لإجراء أبحاث الدكتوراه في معامل المنظمة الأوروبية للعلوم النووية من خلال التعاون المبرم بين الأكاديمية والمنظمة وبدعم مالي مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئات الداعمة للمنظمة الأوروبية للعلوم النووية .

واوضحت أنه يمكن الدخول على هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/cern-2/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه قد تم فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، والمقرر إقامته من 16 إلى 20 مارس 2022 في جنيف، وسوف تختار الأكاديمية أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقاً للمعايير المعلنة ومنها أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم ووجود نموذج أولى.



وأوضحت الأكاديمية أنه لابد أن يكون المتقدم قد قام بتسجيلها أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق، علماً بأن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 18 ديسمبر 2021 خلال الرابط التالي :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/geneva2022/