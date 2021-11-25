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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بين الزيتي والأبيض.. تعرفى على الألوان الرائجة في شتاء 2021

الوان
الوان

ألوان عديدة رائجة لموسم الشتاء 2021  و تميل موضة الألوان إلى الكلاسيكية بجانب البساطة والأناقة على خلاف الأعوام السابقة  إليك  أهم الألوان الرائجة لشتاء 2021 وفقا لموقع stylecraze

 

1- اللون الزيتي .. وهو يعد  من الألوان المريحة للعين  

 

2-  البني الداكن ..وهو من الألوان التي تتناسب مع الألوان الأخرى  بشكل جيد

 

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3- اللون  الجملي بدرجاته .. يمنحك مظهرا أنيقا وجذابا عند ارتدائه

 

4-اللون الذهبي .. و يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة و يتميز بإطلالة مضيئة.

 

5-  اللون البيج .. من الألوان الرائجة في فصل الشتاء، و يمكن ارتداؤها مع أي لون.

 

6- اللون الفوشيا  بدرجاته .. من الألون الداكنة  أكثر رواجًا في فصل الشتاء.

 

7-اللون الأزرق .. هو ملك الألوان وهو من الألوان الأكثر انتشارا طول العام.

 

8- اللون الأبيض..  وهو لا يرتبط بفصل معين بل يناسب جميع الفصول 

 

9-لوردي الفاتح  من الألوان الرقيقة جدًا يتوقع استمراره لربيع وصيف 2022 

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