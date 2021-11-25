بين الزيتي والأبيض.. تعرفى على الألوان الرائجة في شتاء 2021

ألوان عديدة رائجة لموسم الشتاء 2021 و تميل موضة الألوان إلى الكلاسيكية بجانب البساطة والأناقة على خلاف الأعوام السابقة إليك أهم الألوان الرائجة لشتاء 2021 وفقا لموقع stylecraze

1- اللون الزيتي .. وهو يعد من الألوان المريحة للعين

2- البني الداكن ..وهو من الألوان التي تتناسب مع الألوان الأخرى بشكل جيد

3- اللون الجملي بدرجاته .. يمنحك مظهرا أنيقا وجذابا عند ارتدائه

4-اللون الذهبي .. و يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة و يتميز بإطلالة مضيئة.

5- اللون البيج .. من الألوان الرائجة في فصل الشتاء، و يمكن ارتداؤها مع أي لون.

6- اللون الفوشيا بدرجاته .. من الألون الداكنة أكثر رواجًا في فصل الشتاء.

7-اللون الأزرق .. هو ملك الألوان وهو من الألوان الأكثر انتشارا طول العام.

8- اللون الأبيض.. وهو لا يرتبط بفصل معين بل يناسب جميع الفصول

9-لوردي الفاتح من الألوان الرقيقة جدًا يتوقع استمراره لربيع وصيف 2022