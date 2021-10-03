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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توحيد اللون أبرزها.. تعرفي على فوائد الكركديه للبشرة

فوائد الكركديه للبشرة
فوائد الكركديه للبشرة

يحتوي الكركديه على الكثير من الفوائد التي يمكن أن تفيد الجسم والبشرة معًا من خلال تسخير هذه القوة النباتية المذهلة، ويمكن لبشرتك أيضًا الاستفادة من فوائد الكركديه العديدة.

 

ويحتوي الكركديه، علي واحدة من أقوى العناصر النشطة لمكافحة الشيخوخة، فتتمتع Hibiscus بسمعة سحرية لزيادة مرونة الجلد لإعطاء دفعة طبيعية مذهلة للشباب.

 

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فوائد الكركديه للبشرة

1- تحديد لون البشرة
من العلامات الواضحة لشيخوخة الجلد ظهور فرط تصبغ أو بقع الشيخوخة، ويمكن أن تحدث البقع العمرية بسبب عدد من المتغيرات المختلفة، بما في ذلك التعرض للأشعة فوق البنفسجية وزيادة إنتاج الميلانين والوراثة.

 

وبسبب تأثير التقشير الطفيف للأحماض العضوية الموجودة في النبات بما في ذلك حمض الستريك وحمض الماليك، يساعد الكركديه على تسريع دوران الخلايا مما يؤدي إلى لون بشرة أكثر تناسقًا.

 

2- غني بمضادات الأكسدة
الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى anthocyanocides.

 

وثبت أن مضادات الأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالبشرة والتي تتكاثر عندما تتلامس الملوثات مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث المروري مع الجلد ، ويمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

 

ولا تحمي مبيدات الأنثوسيانوسيد، من أضرار الجذور الحرة فحسب بل لها أيضًا خصائص قابضة طفيفة تساعد على تقليل ظهور المسام الكبيرة للحصول على بشرة أكثر نعومة.

 

كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات ويمكن أن تساعد في تهدئة الجلد الملتهب مما يجعل الكركديه مناسبًا للأشخاص المعرضين للبشرة الحساسة جدًا.

 

3- تنقية البشرة
كما ذكرنا سابقًا، يحتوي الكركديه على أحماض لطيفة لها تأثير تقشير طفيف على الجلد.

 

ولا يساعد هذا فقط في علاج البقع العمرية، بل يمكن أن تشجع فائدة الكركديه على الحصول على بشرة أكثر نضارة وشبابًا ونعومة.

 

وتساعد الأحماض الطبيعية الموجودة في الكركديه على تنقية بشرتك عن طريق تكسير الجلد الميت وزيادة تجدد الخلايا، كما يمكنها المساعدة في التحكم في انتشار حب الشباب.

 

وعلى عكس الأشكال الاصطناعية القاسية لهذه الأحماض التي يمكن أن تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية، فإن الأحماض العضوية من الكركديه تعيد توازن بشرتك للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي.

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