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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مغنية النداء الأول.. أول تعليق من شهد عز نجمة احتفالية طريق الكباش

شهد عز
شهد عز

تألقت المغنية الشابة "شهد عز" في المشاركة ضمن الفقرات الغنائية باحتفالية افتتاح طريق الكباش الذي انتهت فعالياته منذ قليل بمدينة الأقصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

قدمت شهد عز أغنية النداء الأول المستوحاة من أحتفالات عيد الأوبت المصري، وتألقت بفستان أبيض من تصميم فرعوني، وبمكياج على طريقة قدماء المصريين. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات شهد عز أثناء غنائها بالقبطية أمام حضور احتفالية طريق الكباش مع الثناء على شكلها وصوتها ومشاركتها. 

وقالت شهد عز إنها سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية بعدما قام الجميع ببذل مجهود جبار وبروفات طاحنة، وكشفت أن النداء الأول هي أغنية باللغة المصرية القديمة. 

شهد عز 

احتفالية طريق الكباش

أطلقت الألعاب النارية خلال مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاعليات افتتاح طريق الكباش بـ الأقصر.

وقد تزينت سماء الأقصر بـ الألعاب النارية، التى رسمت أشكال جميلة للغاية.

 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وشهد عرضا  فنيا مستوحى من عيد الأوبت.

وتم تنظيم موكب احتفالي مر بـ طريق الكباش لمجموعة من العربات الملكية التي كان يتم استخدامها في فعاليات عيد الأوبت  أيام القدماء المصريين .

وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.

وارتدت الأقصر ثوبها الجديد المزين بالورود والأشجار في حلة جديدة مبهرة تليق بجمالها، حيث تمت إضافة وتجديد 30 ألف متر مربع مسطح من المسطحات الخضراء الموزعة على مداخل المحافظة، وكذلك على منطقة الكورنيش، خلال الفترات الأخيرة بمختلف الزراعات التي قد تتلاءم مع طقس محافظة الأقصر التي تتميز بطقسها الحار صيفا

وتمت مراعاة البعد الحضاري لمدينة الأقصر في اختيار معظم أنواع الأشجار والنخيل المستخدمة في أعمال التطوير، لتشابه شكلها مع شكل المسلة الفرعونية كما تم إضافة أنواع أخرى منها «أشجار الأستلزية، أشجار الاوغستا، ونخيل الريفينالا» وذلك للتشابه في الشكل مع زهرة اللوتس الفرعونية.

شهد عز طريق الكباش نادر عباسي احتفالية طريق الكباش الأقصر

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