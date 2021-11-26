مجهول المصدر .. ضبط 25 طن دقيق داخل مستودع بالبحر الأحمر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 25 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مستودع دقيق "بدون ترخيص" بمحافظة البحر الأحمر.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

