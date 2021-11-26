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رئيس التحرير
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دقائق على اختفاء اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل

الحشد النجمي
الحشد النجمي

دقائق قليلة تفصلنا على إنتهاء مواعيد إنتهاء الظاهرة الفلكية اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل الموجود في برج السرطان.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع الحشد النجمي خلية النحل في هذا يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، ويظلان في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفيان من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وصرح الدكتور تادرس الى أن نشهد القمر مع الحشد النجمي خلية النحل مقتربان في السماء مساءا فيشرقان في التاسعة واربعون دقيقة تقريبا ويظلان في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي.

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واوضخ استاذ الفلك الى اننا نحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان حشد خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

وأشار إلي إنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه، إلي أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

اقتران القمر الحشد النجمي الظاهرة الفلكية فلك المعهد القومي للبحوث الفلكية

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