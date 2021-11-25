محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

أعلنت القوات المسلحة الإثيوبية، اليوم الخميس، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته.

ووفقا لـ إذاعة فانا الإثيوبية، قال الجيش الإثيوبي إن أعمال بناء سد النهضة ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، ويعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أشار الجيش الإثيوبي إلى وقوع محاولات متكررة، لزعزعة الأمن في منطقة سد النهضة، لكن القوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين.

وتعهدت بتأمين الجيش لعملية بناء السد حتى إتمامه، ومواجهة أي قوى تحاول اجتياح المنطقة الواقع بها.

أوضحت أن وحدات من الجيش الإثيوبي تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.