عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

سد النهضة
سد النهضة

أعلنت القوات المسلحة الإثيوبية، اليوم الخميس، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته.

ووفقا لـ إذاعة فانا الإثيوبية، قال الجيش الإثيوبي إن أعمال بناء سد النهضة ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، ويعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أشار الجيش الإثيوبي إلى وقوع محاولات متكررة، لزعزعة الأمن في منطقة سد النهضة، لكن القوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين.

وتعهدت بتأمين الجيش لعملية بناء السد حتى إتمامه، ومواجهة أي قوى تحاول اجتياح المنطقة الواقع بها.

أوضحت أن وحدات من الجيش الإثيوبي تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.

هجمات إرهابية ومحاصرة أديس أبابا.. توتر علاقات غير مسبوق بين أمريكا وإثيوبيا

لاشتعال القتال .. هروب الإثيوبيين إلى السودان

سد النهضة اثيوبيا الجيش الإثيوبي اخبار سد النهضة اخبار اثيوبيا

موضوعات متعلقة

العراق.. عودة 617 مهاجرا من العالقين على حدود بيلاروسيا

حادثة المانش.. قرارات عاجلة من فرنسا وبريطانيا بعد غرق المهاجرين

سيف الإسلام القذافي يطعن على قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة الليبية

إعلان مقلق من المركز الأوروبي: تداعيات كبيرة لفيروس كورونا خلال الشهرين القادمين

إصابة رئيس التشيك بـ فيروس كورونا ونقله إلى المستشفي

بعد القدس.. إسرائيل تخطط لبناء مئات المستوطنات في الخليل

تحرك عسكري عاجل لـ الجيش الأمريكي في البحر الأسود

طبول الحرب.. إسرائيل تسعى لتوجيه ضربة عسكرية لـ المنشآت النووية الإيرانية

ترشيحاتنا

أخبار العالم| وسائل الإعلام العالميةعن افتتاح طريق الكباش: ثاني حفل مصري ساحر في عام واحد.. مرشح الإمارات رئيساً للإنتربول

المشرف الفني لحفل طريق الكباش: الديكورات مستوحاة من أفكار المواكب الفرعونية

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

افتتاح طريق الكباش |أغنية تتويج حتشبسوت تزين الحفل والإسكندرية تحتضن الفعالية القادمة

أخبار الأهلي| رسالة الخطيب لأعضاء النادي.. فريق الكرة يقسو على سموحة برباعية.. رد قوي من الجماهير على قرار رابطة الأندية

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ