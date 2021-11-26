ألسن عين شمس تنظم ندوة بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية"

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن ندوة علمية بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية: طوق نجاة للمترجم“



تحت رعايةالدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن الدكتور أشرف محمد عطية وكيل الكلية للدراسات العليا.

تعقد الندوة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 في تمام الساعة السابعة ونصف مساء ، تقام الندوة عن بعد عبر تطبيق Ms Teams



يحاضر في الندوة: الدكتور محمد معلوم أستاذ سابق بجامعة تونس ومترجم فوري بمقر الأمم المتحدة في جنيف.



وتدور محاور الندوة، حول المعطيات والمفاهيم المتعلقة باستراتيجيات الترجمة الفورية، و استراتيجيات الترجمة الفورية وأمثله عليها.



للمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.office.com/r/1EkH9BzD7f