الموت يفجع مدرب فريق الأهلي

أعلن سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن وفاه والد زوجته المستشار عصمت أبو العزم .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده بمقدار توفي إلي رحمة الله تعالى والد زوجتي المستشار عصمت ابو العزم اللهم ارحمه واغفرله واجعل مأواه الجنه يارب العالمين".

احمد سامى: نقص الخبرة وصغر اعمار اللاعبين سبب الخسارة أمام الأهلى



عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن حزنه للخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وقال سامي عقب المباراة إن فريقه دفع ثمن قلة الخبرة أمام الأهلي الذي يعيش فترة رائعة ويقدم مستويات ثابتة ومميزة.



وأوضح أن سموحة عانى أيضاً من بعض الأخطاء التي سيسعى لعلاجها في المرحلة القادمة مؤكداً حزنه للخسارة بأربعة أهداف ولكن هناك بعض الأمور التي أدت لزيادة حصيلة أهداف الفريق الأحمر.



وأشار إلى أنه سيعمل خلال فترة التوقف القادمة على علاج بعض الأمور وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في صفوف فريقه مؤكداً أن سموحة يضم العديد من اللاعبين صغار السن والوقوع في هذه الأخطاء أمر طبيعي.