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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تخريج 1106 طلاب إندونيسيين بجامعة الأزهر.. و42 يحصلون على امتياز مع مرتبة الشرف الأولى

تخريج 1106 طلاب إندونيسيين من جامعة الأزهر
تخريج 1106 طلاب إندونيسيين من جامعة الأزهر
أمنية رشاد الجلوي

احتفلت جامعة الأزهر بتخريج 1106 طلاب وطالبات من إندونيسيا، خلال حفل نظمه اتحاد الطلبة الإندونيسيين في مصر (PPMI)، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، فيما حصل 42 خريجا على تقدير «امتياز مع مرتبة الشرف الأولى».

وضمت دفعة الخريجين 1087 حاصلا على درجة البكالوريوس، و17 من الحاصلين على درجة الماجستير، إلى جانب خريجين اثنين حصلا على درجة الدكتوراه.

وهنأ سفير إندونيسيا لدى مصر، كنشورو جيري واسيسو، الخريجين وأسرهم، مشيدا بما بذلوه من جهود طوال مسيرتهم التعليمية، وداعيا إياهم إلى مواصلة طلب العلم، وتوسيع آفاقهم المعرفية، وبناء علاقات مهنية، وتطوير مهاراتهم، بما يمكنهم من توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة المجتمع الإندونيسي.

وأعرب السفير عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعة، لما يقدمونه من رعاية علمية وتوجيه للطلاب الإندونيسيين، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنح الدراسية التي يخصصها الأزهر للحكومة الإندونيسية من 20 إلى 240 منحة.

طالبة إندونيسية تحصد أعلى الدرجات

وفي إنجاز لافت، تصدرت ليلي نفيسة ماهاراني، خريجة كلية علوم القرآن والتفسير بجامعة الأزهر، قائمة الخريجين، بعدما حصلت على 95.46 درجة من أصل 100.

وقالت ماهاراني، التي تخرجت في معهد دار السلام الإسلامي بمحافظة جاوة الغربية، في كلمة ألقتها نيابة عن زملائها، إن دراسة اللغة العربية في الأزهر أتاحت للطلاب الإندونيسيين فهما أعمق لمعاني القرآن الكريم وتدبرها، والاستفادة من تعاليمه في حياتهم اليومية.

ودعت زملاءها إلى اعتبار التخرج بداية لمسؤولية أكبر في صون أمانة العلم، والتحلي بالتواضع، وتطبيق ما تعلموه في خدمة مجتمعاتهم، مؤكدة أن نجاحهم جاء ثمرة جهود مشتركة، شملت دعم أسرهم ودعوات والديهم، وتوجيه أساتذتهم، فضلا عن مساندة السفارة الإندونيسية واتحاد الطلبة الإندونيسيين في مصر.

الأزهر يدعو الخريجين إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال

من جانبه، نقل وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى الخريجين، مؤكدا أن الإمام الأكبر حثهم على مواصلة طلب العلم والتمسك بمنهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال، والجمع بين التعمق العلمي وحسن الخلق.

وأعرب شيخ الأزهر عن تطلعه إلى أن يكون الخريجون سفراء للأزهر في إندونيسيا، ويسهموا في نشر العلم وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.

وأكد وكيل الأزهر أن التخرج لا يمثل نهاية المسيرة التعليمية، بل بداية لمسؤولية نقل المعرفة إلى المجتمع، مشددا على أن القيمة الحقيقية للعلم تكمن في أثره الإيجابي ونفعه للناس، وداعيا الخريجين إلى مواصلة رسالة الأزهر في خدمة مجتمعاتهم ونشر الفهم المتوازن للدين.

تعاون أكاديمي بين إندونيسيا والأزهر

وفي سياق متصل، استعرض السفير الإندونيسي مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والأزهر الشريف في مجال التعليم، بتاريخ 12 أكتوبر 2026، والتي وقعها وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر، ووكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني.

وتتضمن المذكرة تنظيم آليات إيفاد الطلاب الإندونيسيين للدراسة في الأزهر، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

وشهد حفل التخرج حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والدينية، من بينهم الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

كما شارك في الحفل عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالقاهرة، بينهم نائب رئيس البعثة محمد زعيم ناسوتيون، والوزير المفوض للشؤون الإعلامية والاجتماعية والثقافية محمد نور سليم، والملحق التربوي والثقافي الدكتور عبد المتعالي.

جامعة الأزهر طلاب إندونيسيين اتحاد الطلبة الإندونيسيين في مصر PPMI مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة أعضاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالقاهرة الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سفير إندونيسيا لدى مصر كنشورو جيري واسيسو

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