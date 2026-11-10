العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تتراجع بقوة عقب بيانات التضخم الأمريكي

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تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بقوة خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بارتفاعه بنسبة 0.3%.

وباستبعاد المكونات شديدة التقلب، وهي الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 46 نقطة، أو ما يعادل 0.09%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 26.25 نقطة، أو 0.35%.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 256.5 نقطة، أو ما يعادل 0.92%.