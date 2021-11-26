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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يدعو فرنسا لاستعادة جميع المهاجرين بعد عبورهم المانش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إنجلترا آتين من فرنسا، وذلك غداة مصرع 27 شخصا غرقا في بحر المانش.

وكتب جونسون في رسالة إلى ماكرون نشرت على تويتر: ”أقترح أن نتوصل إلى اتفاق إعادة قبول ثنائي للسماح بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش“.

وأشار إلى أن ”الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات إعادة قبول مع دول مثل بيلاروسيا وروسيا الاتحادية“، معربا عن ”الأمل في إمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقية أيضا مع المملكة المتحدة قريبا“.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن ”هذا الإجراء سيكون له تأثير فوري وسيقلل بشكل كبير -إن لم يكن سيوقف تماما- عمليات العبور، وينقذ الأرواح من خلال كسره بالكامل نموذج عمل العصابات الإجرامية“ التي تهرب هؤلاء المهاجرين.

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وكانت رئاسة الوزراء البريطانية، أعلنت مساء الأربعاء، أن لندن وباريس اتفقتا على الضرورة ”الملحة“ لتعزيز التعاون بينهما لمكافحة ”عمليات العبور المميتة“ التي يقوم بها عبر بحر المانش مهاجرون يحلمون بالانتقال من فرنسا إلى إنجلترا.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على الضرورة ”الملحة لتعزيز جهودهما المشتركة لمنع عمليات العبور هذه، وفعل كل ما بوسعهما لتوقيف العصابات التي تعرض أرواح أناس للخطر“.

وأضاف المتحدث أن ”الزعيمين كانا واضحين في أن الخسارة المأسوية للأرواح التي سجلت اليوم تمثل تذكيرا صارخا بضرورة إبقاء جميع الخيارات على الطاولة لوقف عمليات العبور المميتة هذه وكسر نموذج العمل الذي تتبعه العصابات الإجرامية التي تقف وراءها“.

وأتى الإعلان عن هذه المكالمة الهاتفية بين جونسون وماكرون، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية أن حصيلة المأساة بلغت 27 قتيلا وناجيين نقلا إلى المستشفي.

فرنسا الاتحاد الأوروبي روسيا بوريس جونسون باريس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني المملكة المتحدة الرئيس الفرنسي المانش جونسون

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