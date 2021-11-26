أنغام تتألق بالأبيض في حفلها بـ موسم الرياض

تألقت أنغام بفستان أبيض في حفلها مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض، وغنت العديد من أعمالها الجديدة منها “حالة خاصة جدا”، “أنا بعته كتير”، و"بين البينين"، وغيرها من الأغاني الخليجية.

وشارك أنغام الغناء في حفلها بموسم الرياض، الفنان السعودي الشاب عايض.

طرحت المطربة أنغام مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “هتشتاقوا”، عبر قناتها الرسمية على موقع “اليوتيوب”، وهي ألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

أنغام

فعاليات موسم الرياض

تتوجه جميع الانظار يوم 26 نوفمبر 2021 إلى مسرح "محمد عبده ارينا" في المملكة العربية السعودية، لحضور والاستمتاع بالليلة الكبيرة التي ستقدمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات والشركة العالمية، بعنوان "ليلة اسير الشوق" والتي تعد واحدة من ليالي "موسم الرياض.

"ليلة اسير الشوق" ستعد تكريما واحتفاء بالشاعر المميز الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز (أسير الشوق) تقديرا لمشواره الشعري مع الكلمة في رحلة ابداع مليئة بالوجدان والاحاسيس كان فيها دوما هو "اسير الشوق" الذي حظيت اشعره ومشاعره بالنجاح.

ويتخلل "ليلة اسير الشوق" الكثير من المفاجات ولعل ابرزها مشاركة عدد من نجوم الاغنية هم: (فنان العرب محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، عبادي الجوهر، راشد الماجد، اصالة نصري) الذين عانقت اصواتهم وعبر سنوات كلمات وابداع الامير نواف بن فيصل بن فهد الشعري، وسيقدمون في ليلة الحفل مجموعة من اغاني نبض كلماته التي تسكن وجدان واحاسيس جمهور محب له ومتذوق للشعر الجميل.

والشاعر "اسير الشوق" بدوره تفاعل مع احتفاء المستشار تركي ال الشيخ وهيئة الترفيه وروتانا والشركة العالمية به في "موسم الرياض" وغرد قائلا ومرحبا :"سعادة بالغة وشرف كبير اعتز به بالدعوة الكريمة بالمشاركة في موسم الرياض الذي هيأته قيادتنا الرشيدة حفظها الله للوطن.

وتابع: وللمواطنين والمقيمين ولكافة الأصدقاء من دول العالم للإتيان بكل ما هو مبهج ترويحًا وترفيهًا واستثمارًا، فالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما هيّأه لنا كمواطنين من سبل الارتقاء والنماء ، فنحمد الله على نعمة وطننا الامن ونعمة من حبانا به كوالد وملك وقائد .