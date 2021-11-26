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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين بينهم مستشار حمدوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت السلطات السودانية، مساء الخميس، سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، حسبما أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وبحسب المصادر، فإن الدفعة الجديدة تضم فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووالي سنار السابق الماحي سليمان، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والناشط المجتمع ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني صلاح نور الدين.

وكان إطلاق سراح جميع المسجونين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، من بين أبرز مطالب المظاهرات الأخيرة في السودان، فضلا عن القوى الغربية.

بدء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان

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ورغم التوصل لاتفاق بين رئيس المجلس السيادي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، لم تهدأ الاحتجاجات التي اجتاحت مدنا عدة في السودان.

وينص الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، لكن حتى الآن أفرج فقط عن عدد من الوزراء والساسة، ولا يزال عدد آخر غير معلوم رهن الاعتقال.

والأربعاء صرح حمدوك لقناة تلفزيونية محلية، أنه "ما لم يفرج عن الجميع، فسيكون الاتفاق بلا قيمة".

كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة يقودها رئيس الوزراء نفسه، حتى تجرى الانتخابات الجديدة، لكن الحكومة ستظل تحت إشراف الجيش.

وخرج عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، مواصلين الضغط على قادة الجيش، بعد إبرام الاتفاق.

 

 

 

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