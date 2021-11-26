السياحة والآثار: استراتيجية الوزارة هي تقديم مصر كمقصد سياحي بطريقة جديدة

قال المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة و الآثار لتنشيط السياحة، إن العاملين فى قطاع السياحة و الآثار قاموا بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لظهور احتفالية الكباش بهذا الشكل.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولي، أن دمج وزارة السياحة بـ الأثار، كان أمر هام للغاية، و الجميع شاهد ما تم فى حفل المومياوات.



ولفت إلى أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار تقديم مصر كمقصد سياحي بطريقة جديدة، بها حيوية و أبهار، و طريقة مختلفة.



وأشار إلى أن الأقصر هي عاصمة الآثار بالعالم، مشيرًا إلى أن الأثار الموجودة فى الأقصر لها قيمة كبيرة.