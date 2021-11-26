الرئيس السيسي يستمع لمطالب الطفلة شروق خلال لقائه عددا من متضرري السيول بأسوان

قام برنامج التاسعة المذاع على التلفزيون المصري، بإعادة جزءا من حلقة أمس وحديث الإعلامي يوسف الحسينى مقدم البرنامج مع الطفلة شروق التى ظهرت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اثناء زيارته لـ أسوان، والتى استمع الرئيس لـ مطالبها.



وقد قالت الطفلة شروق لـ يوسف الحسيني، إنها تبلغ من العمر 9 سنوات، وتتمنى أن تصبح رسامة، مؤكدة أن اللوحات الخاصة بها ضاعت فى مياه السيول بـ اسوان.



ولفتت شروق، أنها تتمنى أن يصبح لها بيت، وتعود حياتها مرة أخري، وأن تعود للدراسة.



وقام يوسف الحسينى بـ تبليغ الطفلة شروق، أن جميع مطالبها ستحقق، و ستحصل على الأولوان و اللوحات.

حالة من الفرحة والسعادة إنتابت أهالى قرية غرب أسوان اليوم للزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس للقرية لمتابعة الجهود المبذولة من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لإعادة إعمار منازل متضررى السيول.

ونلقى الضوء عبر “ صدى البلد “ على أبرز ما شهدته القرية اليوم خلال زيارة الرئيس السيسي والمتمثلة في لقاءه مع الطفلة ” شروق ” والتى عبرت عن سعادتها وفرحتها التى لا تقدر لجلوسها بجانب رئيس الجمهورية حيث أعتبرت ذلك حلم تحقق ، لأن الرئيس زارهم فى بيتهم، ووقف بجانبهم، وزادت فرحتها لما شاهدت صورها منشورة في كل مكان.

وأشارت الطفلة شروق بأن الرئيس السيسى سألها عن حلمها في المستقبل، فقالت له نفسي أكون فنانة أرسم صورة بلدي وحضارة بلدي"، كما أنها قالت للرئيس:" بحبك كتير وبعزمك على زيارة تاني في أسوان نزور كل أماكن بلادنا الجميلة".

وأضافت شروق أنها تلقت دعوة لحضور إحتفالية إفتتاح طريق الكباش الأسطوري في الأقصر، وستقابل الرئيس السيسي مرة أخرى، ومعها لوحاتها التي رسمتها عن أسوان، وستهديها للرئيس.

فيما قالت وفاء سعد والدة الطفلة النوبية شروق أنها تحدثت مع رئيس الجمهورية عن المشكلات التي تواجه القرية، وأن أبنتها كانت سعيدة بوجود السيسي في أسوان، كما أنها هى أيضاً سعيدة بحضور الرئيس السيسي، إلى المحافظة اليوم ليستمع إلى مشاكل أهالي أسوان ومعرفة تعامل الدولة مع أزمة السيول ، وتسببت في غرق بعض البيوت، لافتة إلى أن الرئيس كان حريصًا على الاستماع إلى مشكلات أهالي أسوان لسرعة الاستجابة لها .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنسانى بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية ، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى إهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى في كل مكان داخل الدولة المصرية ، وحرصه على الإطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة ، وأيضاً المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة إحتواء تداعيات السيول وهو الذى لاقى ترحيب وإشادة من مواطنى المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية .



