حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26- 11-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26-11- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، وهناك استمرار في الأجواء الخريفية، ولذلك ننصح المواطنين بـ ارتداء الملابس الثقيلة.

وطالبت المواطنين خلال النزول فى الصباح، أو بعد المغرب، بـ ارتداء ملابس شتوية، معلقة “ الجو بقى برد جدًا”.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد ، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26



شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 26



طنطا الصغرى 16 والعظمى 25



دمنهور الصغرى 16 والعظمى 26



الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25



مطروح الصغرى 15 والعظمى 26



سيوة الصغرى 11 والعظمى 26



بورسعيد الصغرى 16 العظمى 24



دمياط الصغرى 15 والعظمى 24



الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26



العريش الصغرى 15 والعظمى 25

