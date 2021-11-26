كيف تصبح مدير و مسئول ناجح فى إدارة العمل.. تفاصيل

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد، فقرة خاصة بعنوان كيف تصبح مدير و مسئول ناجح فى إدارة العمل.



قالت سلوى عفيفي خبيرة الإتيكيت وتطوير الذات، إن الثقة لـ المدير أمر مطلوب، وعلى المدير أن يخلق بيئة عمل جيدة، ويعلم طريقة التحفيز لكل موظف.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن عملية التقدير من الأشياء العالية، فالمدير عندما يعطى مكافأة للموظفين يكون هناك شحن للطاقة، و يخلق حالة من العمل للأفضل.



ولفتت إلى أن وضع النظام يسهل الحياة فى العمل، مؤكدة :" كنت أعمل مع مدير و المعظم كان يجلس لوقت طويل بعد ساعات العمل للحصول على بدل ساعات العمل، ولكن اتخذ قرار بعدم الجلوس فى العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل الأساسية إلا بموافقة من المسئول".



وأوضحت أن الجلوس فى العمل لـ ساعات طويلة لا يعنى التميز، ولكن من الممكن أن يكون هناك وقت فراغ للموظف، ويقوم باستغلاله للحصول على أموال أكثر.



