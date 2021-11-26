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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

جانب من حملات التحصين
جانب من حملات التحصين

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 80 ألفاً و250رأس ماشية  ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

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كما نظمت مديرية الطب البيطري القوافل العلاجية والرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

 

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمدن، مؤكداً أنه  تم تحصين 80 ألفاً و250 رأس ماشية، وتم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

 

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

 

وقال بشار، إنه عدد الفرق التي ستشارك في الحملة 105 فرق ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كفر الشيخ الثروة الحيوانية راس ماشية جمال نور الدين الحمى القلاعية الخدمات الطبية

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