للخلاف على أولوية المرور.. يطلق الرصاص على طالب بالقاهرة

ألقى رجال الأمن القبض علي المتهم بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "مصاب بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم".

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، قرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى " غير معلوم لديه " بسبب خلاف حـول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.