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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صلاح أم ميسي.. منافسة شرسة بين اللاعبين للفوز بالكرة الذهبية‎‎

صدى البلد

تتجه أنظار العالم صوب العاصمة الفرنسية باريس نهاية الشهر الجاري للتعرف على صاحب الكرة الذهبية من بين ٣٠ لاعبا مرشحا بمختلف دوريات العالم.

قائمة المرشحين للجائزة تضم 30 لاعبا من ضمنهم اللاعب محمد صلاح، وسط أجواء تنافسية عالية.

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دعم محمد صلاح

قال ‏إسلام سليماني نجم أولمبيك ليون ومنتخب الجزائر: صلاح والكرة الذهبية؟ إن شاء الله لما لا، هو لاعب عربي ويمثل العرب، إنه فخر لنا نحن العرب أن يكون لدينا لاعب عربي مرشح للكرة الذهبية، سواء كان هو أو رياض محرز.

 

كما أكد الإعلامي الجزائري عابد بشير خليل أن هناك ميزة وحيدة تضمن تتويج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحصول على الكرة الذهبية وقال: ما قدمه محمد صلاح من مستويات باهرة سمحت له بتحطيم الكثير من الأرقام القياسية في ناديه "ليفربول" أو حتى في الدوري الإنجليزي، يشفع له التتويج بالكرة الذهبية، خاصة وأن جميع النقاد والمدربين العالميين اشادوا كثيرا بالموهبة الخارقة للاعب المصرى.

 

لمزيد من التفاصيل عن المرشحين للجائزة شاهد الفيديوجراف التالي:

باريس العاصمة الفرنسية الكرة الذهبية المرشحين للجائزة محمد صلاح مرشح للكرة الذهبية ليفربول الانجليزي ليفربول الدوري الإنجليزي

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