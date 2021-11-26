حضرت حفل الأقصر مع الرئيس السيسي .. أول ظهور لمرممة تماثيل الكباش..فيديو

شهدت احتفالية طريق الكباش بمدينة الأقصر بالأمس العديد والعديد من الإحداث و الفعاليات ومنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرممة الاثار بطريق الكباش " منال شوقي ابو الدهب "

وحرص " صدى البلد " على لقاء السيدة لتتحدث عن لقاءها مع الرئيس .



تقول " منال " انها فخورة جدا بمقابلتها برئيس الجمهورية وانه هو من أعطاها الثقة للتحدث معه ومواصلة الحوار ونقلت له رسالة حب اهل الأقصر له وشكرته على دعمه للملف الاثري وللشباب الاثرين والمرممين .



وأوضحت منال شوقي ابو الدهب بانها تعمل مع فريق الممرمين منذ ثلاث أعوام موضحة بانها ثناء الترميم تستخدم أدوات بسيطة مثل الفرشاة الصغيرة والقطنة ونصعد على السقالات لنمارس عملنا بكل حب فطريق الكباش من أهم المشروعات الأثرية التى ستحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح فى العالم، مؤكدة سنواصل العمل فى الطريق والكباش المكتشفة من اجل اعادته لوضعه كما كان فى عهد المصرى القديم .