محافظ القليوبية : افتتاح 37 مسجدا جديدا خلال العام الجارى

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة المسجد الغربي بشبين القناطر وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم وإعادة بناء دورة المياه وبناء مصلى للسيدات أعلاها ، وكذلك تجديد وترميم ودهان المسجد من الداخل والخارج بتكلفة بلغت مليون جنيه.



وقد قامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد بالكامل بسجاد الأوقاف بمساحة ٩٠٠ متر تقريبا، وذلك ضمن المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.



وقال محافظ القليوبية أنه تم افتتاح أكثر من 37 مسجدًا خلال العام الجاري، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.



واشار المحافظ إلى انه التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد، وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.



من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة،اليوم الجمعة لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز ومدينة شبين القناطر .

إستهل المحافظ الجولة، بتفقد أعمال الصرف الصحي بقرية الحصافة بتكلفة 8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 97% (جاري عمل شبكات الانحدار)، كما تفقد أعمال الصرف الصحي بكفر الدير بتكلفة 6 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 38% وأكد الهجان على سرعة دفع الأعمال لتسلمها في الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني .



كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمجمع خدمات كفر شبين بتكلفة 9 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ ٦٥% حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجاري إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية للواجهات ،كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 60% ، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مدرسة كفر شبين (المدرسة الجديدة 1)، والتي تتكون من 14 فصلا بتكلفة مليون جنيه تقريبا، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير وقد بلغت نسبه الإنجاز بها حوالي 60%.



واستكمل الهجان الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين والتي بلغت نسبة الإنجاز بها حوالي 98%، من خلال الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى رفع كفاءة المركز، حيث يشمل ( صالة احتفالات - صالة جيم - صالة مناسبات - حضانة - مكتبة - قاعة حاسب آلي - ملعب متعدد )، وينفذها جهاز تعمير القاهره الكبرى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من التجهيزات وتوريد الأجهزة الرياضية .



وخلال الجولة تفقد أعمال تمديد كابلات الجهد المنخفض للإنارة العامة بطريق قليوب شبين القناطر، حيث تم وضع قواعد خرسانية للأعمدة وفرد كابلات الكهرباء بإسناد جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لسرعة إنهاء أعمال المرافق المقررة للطريق تمهيداً لرصف الطريق ضمن الطرق الرئيسية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر .



وفي هذا الإطار تفقد الهجان الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات طحانوب بنسبة تنفيذ 35% ، والتي تبلغ تكلفته 9 مليون جنيه بالإضافة إلى مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه،كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 47%، إذ تبلغ تكلفته حوالى 9 مليون جنيه كما تم متابعة مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه بالإضافة إلى تفقد مركز شباب نوى، والذي يتكون من مبنى اجتماعي وملعب وغرف تبديل ملابس وسور بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة تصل إلى 6 مليون جنيه تقريبا.



واختتم المحافظ جولته المفاجئة بتفقد المنازل المدرجة ضمن "سكن كريم" والذي يستهدف إحلال وتجديد المنازل القديمة بقرية نوى، حيث التقى بأصحاب المنازل مؤكدا على أنه حالياً يتم بالقرية تطوير ورفع كفاءة شامل عبر توصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وبناء مجمع خدمات ضمن مبادرة حياة كريمة.



ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المدرجة ضمن أعمال المبادرة، وقد استمع من المواطنين بقرى كفر شبين والحصافة وطحانوب ونوى لمطالبهم ووعدهم بدراستها، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.