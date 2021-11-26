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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف على "بازار بورسعيد" و "سوق الأسماك "

اقبال كثيف على بازار
اقبال كثيف على "بازار بورسعيد" و "سوق الأسماك "

أشاد عدد كبير من زائري سوق الأسماك وبازار بورسعيد بما لمسوه من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع المنتجات الغذائية والأسماك،  وتصميم الأسواق الذي يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى.

وقال زوار الباسلة أن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة. 

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كان سوق الأسماك الجديد  وبازار بورسعيد بحى العرب ، قد شهدا ، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وتوافد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى،  حيث تتكرر زيارات المواطنين للأسواق الحضارية ببورسعيد  خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية ، بعد أن اكتسبت الأسواق المقامة حديثا ببورسعيد  شهرة واسعة في جميع المحافظات .

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بورسعيد المشروعات التنموية محافظة بورسعيد بازار بورسعيد محافظات سوق الأسماك محافظات مصر المنتجات الغذائية

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