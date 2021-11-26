أسعار ومواصفات فورد فيوجن موديل 2021 في مصر | صور

تعتبر النسخة فورد فيوجن موديل 2021 واحدة من الاصدارات القوية التي تقدم داخل السوق المصري، وتأتي السيارة عبر 3 فئات وهي، TREND و SPORT، بالاضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات TITANIUM، حيث تضم باقة من مواصفات الحماية، بالإضافة لأنظمة الرفاهية والتحكم.

تصميم السيارة فورد فيوجن موديل 2021

تأتي السيارة فورد فيوجن موديل 2021 بتصميم خارجي يضم مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية، بينما بلغت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول قدرها 4870 مم، وبعرض يبلغ 1852 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1480 مم، بينما تأتي بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 453 لتر.

وسائل الحماية والامان بالسيارة فورد فيوجن موديل 2021

تحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، بالاضافة إلى أنظمة مساعدة عند المرتفعات HLA، وحساسات ركن امامية وخلفية وكايمرا لسهولة الاصطفاف، ومستشعرات ضوء ومطر، مع قفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 7 AIRBAGS، علاوة على تقنيات اعلى تجهيزًا تتضمن خاصية ركن السيارة المتطور، وبرنامج اكتشاف النقاط العمياء.

الأداء الفني لمحرك السيارة فورد فيوجن موديل 2021

دعمت فورد فيوجن موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 240 حصانا، وعزم اقصى للدوران 340 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء مكونه من 6 سرعات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 8.4 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

أسعار السيارة فورد فيوجن موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 585,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 635,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TITANIUM 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 690,000 جنيه.