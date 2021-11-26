مؤشر داو جونز الأميركي يخسر 900 نقطة.. وستاندرد آند بورز ينخفض 2%

تراجع مؤشر داو جونز الأميركي 900 نقطة خلال تعاملات اليوم، في أسوأ يوم في 2021، كما تراجع ستاندرد آند بورز 500 ينخفض 2% في جلسة مختصرة بسبب عيد الشكر.

وأرجع مراقبون أسباب تراجع أسواق الأسهم الأمريكية وبعض الأسواق العالمية إلى ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا.

يذكر أن المخاوف المتعلقة بهذا المتحور الجديد الذي تم اكتشافه تسببت بانخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.

فيما أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي رصد في جنوب إفريقيا يحتاج إلى أسابيع عدة.

من جهتها، قالت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة إنه من السابق لأوانه التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، حسب موقع العربية السعودية.