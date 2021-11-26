العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة هيئة الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدأ منذ يومين، لافتة أن درجة الحرارة غدا في القاهرة ستصل إلى 29 درجة.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "درجة الحرارة ستصل في القاهرة يومي الأحد والإثنين إلى 32 درجة مئوية، بينما تصل 35 درجة جنوب البلاد"،معقبه: "ارتفاع أعلى من المعدلات الطبيعية، وغير معتاد عليه في هذه الفترة".



وأشارت: "ارتفاع درجات الحرارة يرجع بسبب التغيرات المناخية التي تزيد درجات الحرارة.. والتي تستمر حتى يوم الإثنين القادم، ومن ثم انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء المقبل".



وأوضحت: "ارتفاع درجات الحرارة يرجع لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية"، لافته: "من الوارد سقوط موجة من الأمطار في الأسبوع بعد القادم، على بعض المناطق المختلفة من المناطق الشمالية".