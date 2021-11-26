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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دع الأقصر تتألق.. صحيفة ألمانية: حفل طريق الكباش أحيا مصر القديمة في أبهى صورة

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش في الأقصر

نشرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية تقريرًا أشادت فيه بدقة وإتقان تنظيم حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، مصدّرة التقرير بعنوان "دع الأقصر تتألق".

قالت الصحيفة إن أضواء الحفل أظهرت التماثيل الفرعونية العملاقة لمعبدي الأقصر والكرنك بألمع مما تبدو عليه في ضوء النهار، في مشهد أعاد مصر القديمة إلى الحياة في أبهى صورها.

أضافت الصحيفة أن الرسالة من الحفل بدت واضحة؛ وهي أن أبواب مصر مفتوحة للزوار من جميع أنحاء العالم مجددًا.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا خاصًا لقطاع السياحة والآثار، وتجلى ذلك في تشييد المتاحف الجديدة، على غرار المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، والمتحفين الجديدين في شرم الشيخ والغردقة، بل وحتى بناء متحف في مطار القاهرة الدولي.

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وشهد صباح اليوم طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش توافد آلاف الزائرين من السائحين والمصريين لزيارة هذا الطريق، وذلك بعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التي شهدتها مساء أمس مدينة الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن هذا الطريق.

وأشاد الزائرون بالفعالية والتي شاهدوها مساء أمس بكل شغف واهتمام، كما أعربوا عن انبهارهم بطريق المواكب الكبرى بعد الانتهاء من مشروع الكشف عنه حيث أصبح متحفاً مفتوحاً ومعرضاً للصور النادرة من القرن ١٩، مشيرين إلى أن هذه الصور ساهمت في  تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وخاصة تاريخ طريق الكباش وما تم به من اكتشافات أثرية وأعمال تطوير خلال القرن الماضي، بالإضافة إلى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور للملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق.

ويمكن  للزائرين الاستمتاع والتجول في طريق الكباش من خلال تذاكر زيارتهم لمعبد الأقصر أو معابد الكرنك، حيث يستطيعون بتذاكر دخول معبد الأقصر زيارة جزء من هذا الطريق، ويمكنهم استكمال زيارة الجزء الآخر من الطريق بتذاكر دخول معابد الكرنك، والتي يوجد شباك تذاكر لهما أمام مكتبة مصر العامة، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية "الأقصر...طريق الكباش" التي شهدتها مدينة الأقصر مساء أمس شهدت تغطية إعلامية موسعة حضرها أكثر من ٢٠٠ من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والذين قاموا بنقل فعالياتها لكل شعوب العالم.

وتهدف هذه الفعالية للترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة ال 14 عمودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف ب "طريق الكباش".

الأقصر طريق الكباش مصر السياحة اخبار العالم

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