كلية الآثار جامعة القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم .. اليوم

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار‎ جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول الخاص بكافة الفرق الدراسية .



‎وقال الدكتور أحمد رجب، قرر مجلس الكلية بعقد امتحانات الميدتيرم الخاص بكلية الآثار يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر الجارى ، وستكون الامتحانات داخل لجان بالحرم الجامعى .



‎وأكد الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفرقة الأولى ستعقد من الساعة 9 ص حتى الساعة 10 ص و الفرقة الثانية من 10 الي 11 ، أما الفرقة الثالثة ستكون من 11ص الي 12 ظ والفرقة الرابعة من 12 الي 1 ظهرا و من 3 الي 4 عصرا سيكون امتحان طلاب الدراسات عليا .



‎و أضاف عميد الكلية ، أن مدة الامتحان ستكون 40 دقيقة تليها 20 دقيقة تعقيم ، كما سيكون الامتحان 20 سؤال عليهم 20 درجة 10 أسئلة اختيار من متعدد اولا ترقيم من 1 إلى 10 .