خطورة متحور كورونا الجديد وفعاليته مع اللقاحات.. استشارى يوضح

قال الدكتور أحمد المشتت، استشارى بالمستشفي الملكي فى لندن، إنه ظهر متحور جديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لجعل العالم فى توتر وقلق كبير نتيجة هذا المتحور هى أن التغيرات الجينية والتي حدثت فى التسلسل الوراثي هي تغيرات كبيرة جدا، رصدت لحد الأن حوالي 50 طفرة وراثية فى هذا المتحور".

وأضاف أحمد المشتت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن 32 من 50 متغير بالمتحور الجديد حدث او تحدث فى بروتينات الموجودة على سطح الفيروس، وهي سلاحه للدخول فى جسم الإنسان، وعلى أساسها صنعت كل تلك اللقاحات المتوفرة.

وتابع أن قلق العلماء المتزايد عن ظهور تلك السلالة بسبب تلك المتغيرات الكبيرة، وهل ستكون أكثر شراسة فى المتحورات الأخرى أو مؤثر على اللقاحات، لافتا إلى أن هذا المتحور سيسبب قلق شديد فى الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن حتي تلك اللحظة اللقاحات مازالت فعالة، حتي لو لم تكن فعالة بنسبة 100%، وذلك بسبب وجود أجسام مضادة، لهذا يجب عدم التوقف عن أخذ اللقاحات، متابعا أنه حتي تلك اللحظة لم يتم القدرة على الإجابة على سؤال هل هو أشرس متحور من كورونا حتي الأن ام لا.

وأفاد أنه فى الأسابيع المقبلة تلك السلالة ستنتشر، وظهرت لشخص فى جنوب أفريقيا لديه ضعف فى المناعة، حيث انها بالفعل أنتشرت فى 7 دول إفريقية.