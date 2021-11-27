المسؤول عن اختيار أنشودات حفل طريق الكباش: الفراعنة كتبوا الكلمات من 3 آلاف سنة

قال الدكتور ميسرة عبد الله، أستاذ بكلية الأثار جامعة القاهرة والمسئول عن إختيار أناشيد حفل إفتتاح طريق الكباش، إن اللغة الهيروغليفية هي تاريخنا وتراثنا، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هم اكثر شعب من المفترض ان يستشعر حضارته العريقة.

وأضاف ميسرة عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن اللغة المصرية القديمة تكتب منذ أكثر من 8 آلاف عام، ولذلك كان لابد الإستشعار بأهمية الحضارة.

وتابع أنه قام بدراسةاللغة المصرية القديمة بكلية الأثار بجامعة القاهرة، وهي أقدم صرح لتقديم الحضارة المصرية القديمة فى منطقة الشرق الأوسط، معقبا: “درستها على إيدي أستاذة عظام وعشت مع تلك اللغة لأكثر من 30 عاما”.

وأشار إلى أن اللغة الفرعونية تنطق، لافتا إلى أنها تدرس للطلاب بالأثار بالجماعة، “هي لاتزال موجودة وحية فى اللغة القبطية التي تدرس بالكنائس ”، وطريق الكباش كان علامة أساسية فى إحتفالات مدينة الأقصر التي تتحرك بين معبد الكرنك والأقصر، خاصة عيد الاوبيض.

وأشار: “علشان نحتفل بهذا الحدث كنا هناخد مشاهد بعيد الأوبيض بالمعبدين، ولحسن الحظ أجدادنا المصرين كانوا كاتبين الأغاني اللي أتغنت بالإحتفالية أمس، أى بقالها 3 ألاف و600 عام”.