نمسك الخشب.. لميس سلامة: بلدنا أصبحت محط أنظار العالم | فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، إن مصر تشهد أحداثا مهمة يوما بعد يوم ، معقبة :" نمسك الخشب وكلنا حاسين أن بلدنا بيتابعها العالم كله وبقينا حديث العالم " .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن مصر حظت بأصداء إيجابية جدا بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لطريق الكباش .

وفي سياق أخر ، قالت " سلامة " إن مصر كانت محط أنظار العالم بالأمس ، بعد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، المقام فعاليته في دار الأوبرا المصرية ، متابعة : “ حاجة تفرح والواحد كان بيتفرج في قمة سعادته ”.

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و عبَّرت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن عميق سعادتها بانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية 43، مؤكدة أن المهرجان عريق، وولد كبيرا وظل كبيرا.

وتابعت إيناس عبدالدايم، في لقاء خاص لقناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن المهرجان مستمر رغم كل التحديات، لافتة إلى انه هناك دعما كبيرا للمهرجان من قبل الدولة.