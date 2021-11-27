أحمد عبد العزيز يواصل تصوير «نصيبي وقسمتك 4»

أعلن محمود حجاج، المستشار الإعلامي للفنان أحمد عبد العزيز، عن بدء تصوير مشاهد الحكاية الثالثة من الموسم الرابع لمسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، وتحمل الحكاية اسم « أوضة وصالة»، إذ انطلق تصوير أول مشاهده يوم الخميس 25 نوفمبر بمدينة الإنتاج الإعلامى، بمشاركة الفنانة الكبيرة أنعام سالوسة، والفنان رشدي الشامي، والفنانة شاهيستا سعد، وإخراج عصام نصار.

وقال "حجاج" إن الفنان أحمد عبد العزيز نفى ما تردد حول مشاركته في أحداث مسلسل "أهل الشر"، مؤكدا أنه اعتذر عن هذا العمل منذ فترة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي تعديلات على السيناريو كان قد طلبها وبالتالي لم يتراجع عن موقفه كما أشيع وأرجع اعتذاره إلى أن العمل دون المستوى، لافتا إلى أنه ليس العمل الوحيد الذي اعتذر عنه، ولكنه اعتذر خلال الفترة الماضية عن أكثر من عمل درامي مؤكدا أنها جميعها كانت مكتوبة بشكل غير جيد.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وتعتبر نوعية قصص الدراما المصرية المنفصلة المتصلة من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الأول عام ٢٠١٦، الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من الحكايات، ثم جاء بعد نجاحه على شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

وتتمتع هذه النوعية من المسلسلات بميزة أخرى، وهي إتاحة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين في عمل واحد، حيث شارك في الجزء الأول من مسلسل “نصيبي وقسمتك” عدد كبير من النجوم هم هاني سلامة، ومي سليم، وإيهاب فهمي، ونيكول سابا.

وكذلك ضم الجزء الثاني لمسلسل “نصيبي وقسمتك” عددًا كبيرًا من النجوم و أبرزهم بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، وشريف سلامة، وإيمان العاصى، وكريم قاسم، وطارق صبرى، وميرنا نور الدين، ونسرين أمين، وسارة نخلة، وهاجر أحمد، ودنيا عبد العزيز، ومحمد الشرنوبى، وهدى المفتى، ونرمين الفقى، وهبة عبد الغنى، وميدو عادل ورانيا منصور، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة “ارت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي.