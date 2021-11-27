عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عبد العزيز يواصل تصوير «نصيبي وقسمتك 4»

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

أعلن محمود حجاج، المستشار الإعلامي للفنان أحمد عبد العزيز، عن بدء تصوير مشاهد الحكاية الثالثة من الموسم الرابع لمسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، وتحمل الحكاية اسم « أوضة وصالة»، إذ انطلق تصوير أول مشاهده يوم الخميس 25 نوفمبر بمدينة الإنتاج الإعلامى، بمشاركة الفنانة الكبيرة أنعام سالوسة، والفنان رشدي الشامي، والفنانة شاهيستا سعد، وإخراج عصام نصار. 

وقال "حجاج" إن الفنان أحمد عبد العزيز نفى ما تردد حول مشاركته في أحداث مسلسل "أهل الشر"، مؤكدا أنه اعتذر عن هذا العمل منذ فترة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي تعديلات على السيناريو كان قد طلبها وبالتالي لم يتراجع عن موقفه كما أشيع وأرجع اعتذاره إلى أن العمل دون المستوى، لافتا إلى أنه ليس العمل الوحيد الذي اعتذر عنه، ولكنه اعتذر خلال الفترة الماضية عن أكثر من عمل درامي مؤكدا أنها جميعها كانت مكتوبة بشكل غير جيد.

 

مسلسل نصيبي وقسمتك

وتعتبر نوعية قصص الدراما المصرية المنفصلة المتصلة من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الأول عام ٢٠١٦، الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من الحكايات، ثم جاء بعد نجاحه على شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

وتتمتع هذه النوعية من المسلسلات بميزة أخرى، وهي إتاحة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين في عمل واحد، حيث شارك في الجزء الأول من مسلسل “نصيبي وقسمتك” عدد كبير من النجوم هم هاني سلامة، ومي سليم، وإيهاب فهمي، ونيكول سابا.

وكذلك ضم الجزء الثاني لمسلسل “نصيبي وقسمتك” عددًا كبيرًا من النجوم و أبرزهم بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، وشريف سلامة، وإيمان العاصى، وكريم قاسم، وطارق صبرى، وميرنا نور الدين، ونسرين أمين، وسارة نخلة، وهاجر أحمد، ودنيا عبد العزيز، ومحمد الشرنوبى، وهدى المفتى، ونرمين الفقى، وهبة عبد الغنى، وميدو عادل ورانيا منصور، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة “ارت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي.

نصيبي نصيبي وقسمتك مسلسل مسلسل نصيبي وقسمتك أحمد عبد العزيز أوضة وصالة الفنان أحمد عبد العزيز الفنان

موضوعات متعلقة

القاهرة السينمائي | أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه

برفقة ابنه آدم.. ماجد المصري يلفت الأنظار علي السجادة الحمراء للمهرجان

شبيهة ميرنا المهندس تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ..شاهد

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

بوسة تاني.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة| شاهد

شاهد... نسرين طافش بفستان أزرق محتشم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

20 صورة من حفل دينا الوديدي ومريم صالح ونوران أبوطالب بالحرم اليوناني

ترشيحاتنا

خربت بيوتنا ..الفلاحين تكشف أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الطماطم

متحور كورونا الجديد يتسبب في إرجاء المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

عن افتتاح الكباش.. باحث عماني: كأن التاريخ لم يعشق بلدا مثل مصر

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يفتتح صالون «أحمد بن ماجد»

أخبار السيارات| باقة 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات 2021 في السوق السعودي..أفخم 5 سيارات داخل السوق المصري موديلات 2021

أخبار الرياضة .. الخطيب رئيسا للأهلي حتى 2025 ..كورونا تبعد نجم الزمالك عن كأس العرب ..الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ