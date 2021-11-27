رئيس وزراء اليابان يحث الشركات‭ ‬على رفع الأجور 3% أو أكثر

حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع القادم، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.



وقال في اجتماع لجنة "الرأسمالية الجديدة" التي شكلها إن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.

وأضاف "أتوقع خلال محادثات العمالة في العام القادم أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد الكورونا الأجور بنسبة 3% أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة".

وتابع "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص".

وكانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18% في 2019 وبنسبة 2% في 2020 وبنسبة 1.86% هذا العام.