الضرائب: تطبيق المنظومة الجديدة على ممولي المأموريات المدمجة بالقاهرة 2 يناير

أعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع بداية من 2 يناير 2022 ، حيث سيقوم ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية على تلك المنظومة الجديدة بداية من موسم الإقرارات الضريبية القادم ، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ،وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحاً أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» تدريجيًا .

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إننا نسابق الزمن لتوفير خدمات متميزة للتيسير على ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع وتقديم الدعم الفني لهم قبل بداية موسم الإقرارات الضريبية القادم ، مؤكدا أن المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة تستقبل اعتبارًا من غدٍ الأحد 28 نوفمبر ممولي تلك المأموريات لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ،وتقديم الدعم الفني لهم .

وأشار " عبد القادر " أنه بالإضافة إلى المكاتب الأمامية ، فإنه تم افتتاح 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسير على ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وتقديم الدعم الفني لهم منعًا للتزاحم بتلك المأموريات ، وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي ، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوار محطة مترو أنفاق سعد زغلول ، أمام ضريح سعد زغلول .

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن العمل بكل من المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة وبمبنى الخزانة العامة مستمر بعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة السادسة مساء ًللتيسير على ممولي المأموريات المدمجة وتغطية أية تكدسات محتملة لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل على المنظومة بسهولة ويسر .

وأشار " عبد القادر " إلى أن مصلحة الضرائب قد أتاحت خدمة استعلام الممولين بالمأموريات ١٤ التي يتم تطبيق الدمج عليها لتصبح ١٠ مأموريات مدمجة بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها ، والتابع لها ملفه الرئيسى ، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به من خلال الدخول على الرابط التالى

https://www.eta.gov.eg/ar/file_transfer_inquiry

وأضاف أنه يمكن للممول تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢١.

واوضح " رئيس مصلحة الضرائب " أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، لتقديم الدعم لكافة الممولين .

ومن الجدير بالذكر أن المأموريات التى تم تطبيق الدمج عليها هى ١٤ مأمورية ضريبة دخل وقيمة مضافة تم دمجهم في ١٠ ماموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع وهذه المأموريات هى مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل ) ، مأمورية ضرائب الخليفة ( دخل ) ، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل ) ، و مأمورية ضرائب المنيل( دخل ) ، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل ) ، و مأمورية ضرائب دار السلام( دخل ) ، و مأمورية ضرائب البساتين ( دخل ) ، و مأمورية ضرائب المعادي(دخل ) ، و مأمورية ضرائب حلوان(دخل ) ، و مأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمــــة ( قيمة مضافة ) ، ومأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة ) ، ومأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة ) ، ومأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).