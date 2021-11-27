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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذعر وقلق في الأسواق العالمية بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد .. تفاصيل

كورونا
كورونا

عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن متحور كورونا الجديد وما يسببه من قلقًا في الأسواق العالمية  .

وأفاد التقرير ، أن "B.1.1529 "هو اسم متحور كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب افريقيا وأدى إلى ارتباك الأسواق العالمية في نهاية تعاملات هذا الاسبوع ، فاللون الأحمر هيمن على  شاشات التداول  من أسواق الأسهم والعملات إلى أسواق النفط وهذا وسط تخوف من العودة إلى المربع الأول كما حدث في مارس العام الماضي عند الإعلان عن تحول كورونا إلى وباء .


وتابع التقرير ، أن المخاوف في الأسواق الآن من عد إستطاعة لقاحات كورونا القضاء على المتحور الجديد ومن ثم تفشي الوباء مرة آخرى على نطاق واسع يعيق جهود عودة  تعافي الاقتصاد العالمي .


وأضاف التقرير ، أن أسواق الأسهم العابلمية تلقت الصدمة بقيادة هبوط أسهم شركات الطيران بأسوء وتيرة منذ بدء الوباء منذ  شهر مارس في العام الماضي ، كما تعرضت  الأسهم الأمريكية لهبوط بشكلًا حاد .


وذكر التقرير ، أن عملة جنوب إفريقيا أمام الدولار لأدنى مستوى منذ عام بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط بأسوأ وتيرة يومية منذ مارس الماضي ، مضيفًا أن أسعار الذهب شهدت انتعاشًا وسط المخاوف من متحور كورونا الجديد .

 

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