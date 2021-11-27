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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. افتتاح مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين لجذب الشركات للقيد بالبورصة والترويج لفرص الاستثمار

إفتتاح مؤتمر جمعية
إفتتاح مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تنظيم مؤتمرا للترويج لقيد الشركات بالبورصة، اليوم السبت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

يحضر المؤتمر، عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الدلتا والقناة، بجانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.
 

جذب الشركات للقيد بالبورصة في مؤتمر اقتصادي بـ بورسعيد .. غدا

وينعقد المؤتمر، على مدار يومين والذي يتضمن جلسات متخصصة لعرض فرص الاستثمار بمحافظات القناة في مختلف المجالات بجانب جلسات للتوعية بالقيد في البورصة والإجراءات والمزايا وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب المتخصصين والفنيين في البورصة المصرية.

وأوضح اللمعي، أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين محافظة بورسعيد وجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج لفرص الاستثمار فى المحافظة بصفة عامة وجذب الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في البورصة من خلال ما تتمتع به الجمعية من شبكة علاقات دولية قوية وشركاء محليين وعلي مستوي مجلس إدارة البورصة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة، والتي يترتب عليها توفير فرص عمل لشباب بورسعيد.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ بورسعيد والبورصة المصرية أن تعمل الجمعية على تقديم كل الدعم الفنى والإدارى وكذلك الاستشارات الفنية والإدارية لكافة المشروعات الخاصة بمحافظة بورسعيد والتعاون في إقامة ندوات ومؤتمرات لجذب الشركات للقيد بالبورصة المصرية بما يسهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلي المنتجات التمويلية والمنح والخدمات غير المصرفية كالخدمات الاستشارية وبرامج التدريب واعداد دراسات الجدوي والتسويق وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة الي النمو والتوسع في السوق المحلية واستهداف الأسواق التصديرية الواعدة والإستراتيجية لمصر.

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