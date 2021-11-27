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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء..

وزير التنمية المحلية يلتقى وفد كاميروني لبحث التعاون في مجال صناعة الأخشاب والأثاث

لقاء وزير التنمية
لقاء وزير التنمية المحلية والوفد الكاميروني

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة وفد كاميرونى يضم كل من بيكولا ديديه ممثل رؤساء المحافظين بالكاميرون، والدكتور إيدو موفيلي المستشار التجاري ونائب السفير الكاميروني بالقاهرة، وعثمان زورمبا سكرتير أول بسفارة الكاميرون بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

 

حيث تم خلال اللقاء استكمال تبادل وجهات النظر حول التعاون بين مصدرين الأخشاب من الكاميرون وصناع الأخشاب في مصر ، تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوزارة بعد اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية الذى نظمته الوزارة مؤخراً، وذلك نظراً لما تتمتع به الكاميرون من مكانة عالية في مجال إنتاج الأخشاب وحاجة مصر للحصول على الأخشاب من الكاميرون وتصدير الأثاث إلى الجانب الكاميروني.

 

في بداية اللقاء، أكد اللواء محمود شعراوى على عمق العلاقات بين مصر والكاميرون والتي تعود بجذورها لسنوات طويلة عبر التاريخ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتعزيز آفاق التعاون بصورة أكبر مع دول القارة الأفريقية في كافة المجالات بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة بما يعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة .

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والميزات التنافسية المتوفرة في أفريقيا من جانب الدول الأفريقية وبعضها البعض، ولاسيما في ظل سعي دول أخرى للاستفادة من هذه الثروات الطبيعية الأفريقية والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة .

 

وأكد اللواء محمود شعراوى، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى لصناعة الأثاث، خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزا متكاملا ومتخصص في صناعة الأثاث وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلي وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى.

 

وشهد اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال اللقاءات السابقة ، والتي عقدتها الوزارة مع أوجستين تامبا رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون ، بمشاركة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، وعدد من المسؤولين من الجانبين لمعرفة كيفية المضي قدماً، والبناء على ما تم مناقشته وكيفية وضع إطار لهذا التعاون فى هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم .

 

حيث تم الإشارة إلى اللقاءات التي أعقبت ذلك بين الجانبين المصري والكاميروني، للتعرف على احتياجات الجانبين من أجل الوصول في النهاية إلى توقيع مذكرة تفاهم أو بروتوكول للتعاون في هذا المجال.

 

من جانبه ، نقل بيكولا ديدية إلى وزير التنمية المحلية تحيات وتقدير أوجستين تامبا رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون على الاهتمام الذى يوليه للتعاون بين البلدين في هذا المجال ، و أشار ديدية إلى رغبة الجانب الكاميروني في تعزيز التعاون مع مصر لفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في غرب أفريقيا عبر الكاميرون.

 

ووجه بيكولا ديديه الدعوة إلى وزارة التنمية المحلية ووفد مصري لزيارة الكاميرون للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي للاستثمار والتنمية خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2021 في مدينة ياوندي العاصمة الكاميرونية، موضحاً أنها فرصة لعقد لقاءات مع المصدرين العاملين في مجال الأخشاب في الكاميرون وعمل زيارات ميدانية للمحافظات الشهيرة بمناطق الغابات ، ولاسيما وأن هناك 14 مليون هكتار من الغابات الشجرية في الكاميرون، يتركز أغلبها في إقليم جنوب شرق البلاد.

 

وأضاف ممثل رؤساء المحافظين بالكاميرون أن سياسة اللامركزية، التي تتبعها الكاميرون تمنح المحافظين الحق للدخول في مناقشات مباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال مع وجود رعاية من الدولة ، مشيراً إلى إمكانية بحث فرص استثمار في مجالات أخرى مثل التصنيع الغذائي والزراعي والمناجم والإنتاج الحيوانى.

 

وأشار الوفد الكاميرونى إلى أن هناك 600 نوع من الأخشاب في الكاميرون، منها 9 أنواع هي الأفضل للتصدير ، حيث تقوم الكاميرون بتصدير 300 ألف طن من الأخشاب نصفها يذهب إلى الصين، علاوة على أن السنغال هي أكثر الدول الأفريقية استيرادا للأخشاب من الكاميرون معرباً عن فخره باهتمام مصر بنفس الأمر.

 

كما أوضح الوفد الكاميرونى، إلى وجود الاتحاد الفيدرالي لمنتجي الأخشاب في الكاميرون، وهي مؤسسة تابعة للقطاع الخاص و تضم في عضويتها 58 اتحاد فرعي، وتعمل وفقا للقواعد التابعة لوزارة الغابات والبيئة ، وبالتالي، من الممكن عمل تواصل بين رجال الأعمال المصريين وهذا الاتحاد، الذي يقوم يتولى بعض أعضائه العمل في مجال الأخشاب.

 

ووفي نهاية اللقاء، أكد وزير التنمية المحلية أهمية العمل الفترة الحالية على تشكيل أعضاء الوفد المصري من رجال الأعمال والجهات المعنية للمشاركة في هذا المنتدى في ظل اهتمام  رئيس الوزراء بهذا الملف.  

 

وفى السياق ذاته ، قامت وزارة التنمية المحلية بترتيب لقاء موسع للوفد الكاميرونى مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المهتمين بصناعة الأخشاب والأثاث بغرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وذلك بمقر الوزارة للتعرف على متطلبات السوق المصري من الأخشاب ومتطلبات السوق الكاميروني من الأثاث ، واستعراض بعض نماذج الأخشاب الموجودة في الكاميرون.

 

وأعرب الوفد الكاميروني عن استعداده لتقديم كل التسهيلات اللازمة لاعضاء الغرفة ورجال الاعمال المصريين للتعاون في هذا المجال فيما يخص عمليات الاستيراد والتصدير  ، كما وجه الوفد الدعوة لأعضاء الغرفة بالمشاركة في المنتدي الاقتصادي الدولي للاستثمار لاستكمال المباحثات بين الجانبين .

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رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية الأخشاب الاثاث

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