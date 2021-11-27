بنية تحتية وحقل جوي.. وزير الطيران يكشف تفاصيل أعمال تطوير مطار الأقصر.. صور

حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى خلال مشاركته فى حفل افتتاح طريق الكباش الذى أقيم بمدينة الأقصر، على تفقد عدد من مشروعات التطوير التى تمت بمطار الأقصر الدولي خلال الفترة الماضية ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتى سوف يتم الانتهاء منها قريباً.

وشهد المطار، عملية تطوير في البنية التحتية وصيانة بعض المنشآت الحيوية ومن بينها رفع كفاءة الحقل الجوى ومنظومة سيور الحقائب ومحطة الصرف الصحى ومحطة المياه الرئيسية وتركيب شبكة انترنت لاسلكية WIFI وكذلك تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات Avit إحدى شركات وزارة الطيران المدنى والتابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كما تمت أعمال الصيانة لسقف الصالات وإحلال خط تغذية مياه الشرب وبعض المشروعات الأخرى.

وفى هذا السياق أكد الطيار محمد منار، على أن هذه المشروعات تأتى فى إطار رؤية واستراتيجية وزارة الطيران المدنى فى تطوير المطارات المصرية بما يخدم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية حيث استطاعت مصر بفضل القيادة السياسية أن تجذب أنظار العالم من خلال المشروعات التنموية العديدة التى تشهدها الدولة حالياً، مضيفاً أن تطوير المطارات يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على المطارات السياحية كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية.

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