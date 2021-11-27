بعد ساعات من نشر قصتها.. محافظ المنوفية يستجيب للحاجة آمال

في استجابة سريعة من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرر دراسة حالة الحاجة آمال الشافعي ابنة مركز أشمون.

جاء ذلك عقب ساعات من نشر قصتها علي موقع صدى البلد بعنوان "المرض موتني بالحياة.. قصة مسنة تعاني من جلطة بالمخ وتستغيث لنقلها لدار مسنين.. فيديو" التي استغاثت فيه سيدة أشمون لعلاجها ونقلها إلى دار مسنين.

وأصدر محافظ المنوفية تعليماته لرئيس مدينة أشمون سامي سرور للانتقال لدراسة الحالة وتم الانتقال إليها وتبين أنها طريحة الفراش تسكن بالإيجار ولا يوجد من يرعها وأن نجلتيها متزوجتان ويمنعهم أزواجهن من خدمة والدتهم فتركوها وحيدة.

فيما تواصل رئيس المدينة مع مستشفي اشمون وتم نقل السيدة بسيارة إسعاف السيدة الي مستشفي اشمون وتم توقيع الكشف الطبي عليها وتبين أنها تحتاج إلي طبيب مخ واعصاب وعلاج طبيعي وتستطيع أن تتعافي وتستعيد عافيتها.

كما تواصل مع الموقع أمام فوزى وكيل وزارة. التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية والذي ارسل فريق من الأنقاذ السريع لدراسة حالة السيدة ووعد بتقديم كافة الرعاية لها.



مأساة كبيرة تعيشها الحاجة امال التي أصبحت طريحة الفراش وتسكن بمفردها بعد ان زوجت بناتها في محافظات اخرى، والتي تستغيث لالحاقها بدار مسنين لرعايتها بعد ان حاصرتها الأمراض.



وكانت الحاجة امال أكدت انها تعاني من جلطة وبعض الأمراض المزمنة ولا تقدر على الحركة واصبحت طريحة الفراش، مؤكدة انها تتقاضي معاش 1200 جنيه ولكنهم لا يكفون العلاج والأدوية.



وأضافت جارة الحاجة امال، انها اصبحت طريحة الفراش وتسكن بالإيجار ولا يوجد احد معها، حيث انها تقوم بخدمتها وتحضير الطعام لها ولكنه تبيت بمفردها ولا تقدر على أن تخدم نفسها.



وأكدت أن طلبها هو الحاقها بدار مسنين حتي يتسنى لاحد أن يتابعها ويتابع ميعاد ادويتها ويساعدها على الحركة بدلا من العيش بمفردها.



ووجهت استغاثتها للمسئولين بالمحافظة واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بالنظر إلى حالة الحاجة امال ومساعدتها على الانتقال إلى دار مسنين لرعايتها.

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