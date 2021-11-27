سموحة يحقق فوزاً كبيراً على هيلوبوليس في دوري المرتبط لكرة السلة سيدات

حققت آنسات سموحة لكرة السلة تحت ١٨ عام، فوزاً كبيراً ومستحق على نظيرتها هيلوبوليس بنتيجة ٤٤/١٠٨ في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة نادي سموحة في إطار مباريات دوري المرتبط للسيدات.



وشهدت أحداث المباراة تفوق كبير من جانب لاعبات سموحة بقيادة المدير الفني للفريق الكابتن " ياسر عبد الرحمن "، حيث انتهت الفترة الأول بنتيجة ١٢/٣٠ والفترة الثانية بنتيجة ١٨/٥٣ واستمر التفوق في الفترة الثالثة بنتيجة ٢٥/٦٩ لصالح سموحة.



ويضم الجهاز الفني لفريق سموحة الكابتن "مصطفى جامع" مدرب الفريق، والكابتن "علاء الدين محمد" مدرب مساعد، والكابتن "عبير أبو السعود" مدرب الأحمال، والدكتور "محمد طه" طبيب الفريق، وإداري الفريق "عفاف عبد اللطيف".