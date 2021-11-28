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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تتوقع موعد الإعلان عن هاتف شاومي المنتظر Xiaomi 12

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12

أشارت أحدث التسريبات عن الموعد المحتمل لإعلان شاومي عن هاتفها الرائد المنتظر Xiaomi 12، والذي من المتوقع أن ينطلق بشكل رسمي، بعد إعلان شركة كوالكوم الأمريكية عن معالجها الجديد Snapdragon 8 Gen1.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة كوالكوم لإزاحة الستار عن أحدث معالجتها الرئيسية من تشكيلة سنابدراجون، من خلال حدثا إفتراضيا يعقد في 30 نوفمبر الجاري، وبعد هذا الموعد سيبدأ السباق لأول هاتف سيتم الإعلان عنه والمستخدم لمعالج الشركة الجديد.

 

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شاومي ستعلن عن Xiaomi 12 في 12 ديسمبر المقبل

 

وقد أوضحت التقارير السابقة، إلى أن شاومي تعتزم عقد حدث إطلاق أحدث إصدارتها بعد إعلان كوالكوم عن معالجها الجديد، يوم 16 ديسمبر المقبل.

ولكن تم تغيير هذا الموعد حيث ستكشف عملاقة التقنية الصينية عن هاتف Xiaomi 12، يوم 12 ديسمبر المقبل، تيمنا باسم تشكيلة الهواتف المرتقبة 12 / 12.

وزعمت إحدى الشائعات الأخيرة أنه سيتم الإعلان عن هاتف Xiaomi 12X خلال الشهر المقبل، جنبًا إلى جنب مع Xiaomi 12 في نفس الحدث، وتعد شركة شاومي هي أولى الشركات المستخدمة لمعالج كوالكوم الجديد.

ولن يتضمن حدث شاومي القادم، الإعلان عن إصدار Xiaomi 12X Ultra من السلسلة، حيث ذكرت بعض التوقعات أن هذا الهاتف سينطلق في حدث منفصل خلال العام المقبل 2022.

وتشير التسريبات السابقة، إلى أن هاتف شاومي Xiaomi 12 سيأتي بشاشة منحنية تتضمن ثقب أعلى منتصفها، مخصص لمستشعر الكاميرا الأمامية، كما ستدعم الشاشة معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف شاومي Xiaomi 12، على مكبرات صوتية مزدوجة، مع إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وسيمتاز الهاتف بتقنية شحن سريع بقدرة 120 وات، كما تضم الشاشة مستشعر لبصمة الإصبع بالموجات الفوق الصوتية.

欲抢骁龙8G1首发：新爆料称小米12将于双12当天发布
هاتف شاومي Xiaomi 12
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