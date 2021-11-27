الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يكشف الشرط الوحيد لدخول المملكة |فيديو

حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام

قال عادل الحنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية ، إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت منذ قليل بالسماح بالدخول المباشر إلي السعودية من جميع دول العالم بشرط أن يكون تلقي جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا داخل المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام .



وأضاف علي الحنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن العمرة سيكون لها إجراءات محددة لم تعلن عنها المملكة حتى الآن ، لافتا إلي أن من يريد الدخول إلي المملكة عليه أن يقوم بعمل مسحة قبل موعد سفرة بـ72 ساعة .

وأوضح علي حنفي، أن أي شخص يذهب إلي المملكة ولم يتم تحصينه فور دخوله إلى المملكة يتم إعطاؤه اللقاح مجانًا علي نفقة المملكة.