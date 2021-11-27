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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خاص|أسامة الحديدي: وحدة لم الشمل بالأزهر أنهت 65 ألف نزاع أسري

الدكتور أسامة الحديدي
الدكتور أسامة الحديدي

قال  الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف عُرض عليها منذ إنشائها في أكتوبر 2018 71 ألف منازعة أسرية تدخلت في 68 ألف نزاع أسري، ونجحت بفضل من الله في حل 65 ألف نزاع أسري.

 

وأضاف «الحديدي» خلال حواره مع موقع «صدى البلد»: أن وحدة لم الشمل بدأت فى 2018 وتعمل بالمجان، وذلك بعدما أكدت الإحصائيات والدراسات الارتفاع المبالغ فيه لنسب الطلاق فى مصر بما يستوجب التدخل للحد من هذه الظاهرة وعلاجها خاصة بعدما تجاوزت الاتصالات التى يتلقاها مركز الفتوى الإلكترونية والتى تتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والأحوال الشخصية نحو 70% من الكم الكلى للإتصالات اليومية الخاصة بالفتوى.

 

وتابع: ومن هنا وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بإنشاء وحدة متخصصة لحل الخلافات الأسرية والنزاعات العائلية والمواريث وصحة تقسيمها والتشاجر بين أفراد العائلات أو شركاء العمل أو الجيران سواء كان خلافا ماليا أو اجتماعيا.

 

وأكمل: لدينا في وحدة لم الشمل رقم مختصر لاستقبال الاتصالات عليه وهو 19906 ويتم من خلاله الرد على جميع الأسئلة التى تتعلق بالمشاكل العائلية، كما أننا لدينا صفحات خاصة على جميع وسائل التواصل الاجتماعى يستطيع السائل أو صاحب المشكلة التعامل معنا من خلالها، ونرد عليه فوراً عبر تطبيق الماسينجر أو يأتى بنفسه الى مركز الفتوى ويتم استقباله، وحل مشكلته، كما أننا لدينا 27 وحدة خاصة بمبادرة «لم الشمل» تغطى جميع محافظات الجمهورية وليس هذا فقط ولكننا أيضاً نذهب الى أصحاب المشاكل بأنفسنا فى أى مكان، فقد ذهبنا لحل مشاكل أسرية فى أسوان والعريش ومطروح وجنوب سيناء، وذلك لأننا نهدف إلى الوصول لكل فئات المجتمع.

 

 

وحدة لم الشمل الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدي

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