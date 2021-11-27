الأرصاد تحذر: شوائب عالقة وأجواء حارة على البلاد.. طقس الـ 48 ساعة القادمة

يشهد طقس الـ 48 ساعة القادمة، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحب شوائب عالقة نهارا وشبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

أما خلال ساعات الليل، يكون طقس الـ 48 ساعة القادمة، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد طقس الـ 48 ساعة القادمة، شوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20.

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 15.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 16.